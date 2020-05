Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel déjà sous le charme de son nouvel attaquant !

Publié le 28 mai 2020 à 14h15 par A.M.

Alors que le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, l'ASSE tient déjà sa première recrue puisque Jean-Philippe Krasso s'est engagé jusqu'en en juin 2023. Et Claude Puel est ravi de cette signature.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 27 avril dernier, l'AS Saint-Etienne s'est bien penchée sur le profil de l'attaquant d'Epinal, Jean-Philippe Krasso. Libre de tout contrat à partir du 1er juillet, l'attaquant de 22 ans s'est en effet engagé avec l'ASSE jusqu'en juin 2023. Révélation de la Coupe de France avec huit réalisations au total, Jean-Philippe Krasso avait notamment inscrit un doublé contre le LOSC et marqué un but le tour suivant contre... l'ASSE. C'est ainsi qu'il a tapé dans l’œil de Claude Puel qui se réjouit de pouvoir compter sur son nouvel attaquant.

«Il a tous les atouts pour saisir cette opportunité»