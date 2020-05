Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une piste de Puel fixée à 10M€ ?

Publié le 15 mai 2020 à 19h45 par La rédaction

Courtisé par l’ASSE après une très belle saison en Ligue 2 du côté du Clermont Foot 63, l’attaquant autrichien Adrian Grbic pourrait être une piste à oublier pour l’ASSE…

Adrian Grbic a la côte… Et par conséquent, il devrait coûter cher. Courtisé par l’ASSE ou encore Brighton pour la saison prochaine, le serial-buteur du Clermont Foot 63 (17 buts et 4 passes décisives en Ligue 2 cette saison) pourrait vraisemblablement quitter l’Auvergne à l’issue de la saison, mais ce ne sera pas à n’importe quel prix…

10 millions d’euros pour Grbic ?