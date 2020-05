Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le plan de vol d'Eyraud pour cet été se confirme !

Publié le 28 mai 2020 à 22h30 par La rédaction

Bien décidé à renflouer ses caisses par la vente de joueurs, l'OM aurait décidé de mettre en vente les joueurs qui n'ont plus qu'un an de contrat, à l'image de Maxime Lopez et Valère Germain.

Cet été, l'Olympique de Marseille va se lancer dans un projet périlleux. En effet, le club phocéen va devoir renflouer ses caisses en vendant des joueurs, le tout sans affaiblir son effectif afin de faire bonne figure en Ligue des Champions la saison prochaine. Et d'après les informations de La Marseillaise, Jacques-Henri Eyraud aurait même promis à André Villas-Boas que ses cadres ne seraient pas vendus. Dans ces conditions, comment faire pour assainir les finances d'un club qui présente un énorme déficit ? Le président de l'OM aurait une stratégie.

Les joueurs qui n'ont plus qu'un an de contrat poussés au départ ?