Mercato - PSG : Pjanic de retour au premier plan ?

Publié le 28 mai 2020 à 21h15 par A.C.

La piste menant à Miralem Pjanic, milieu de la Juventus, pourrait revenir d’actualité au Paris Saint-Germain.

Cet été, Leonardo veut recruter un milieu de terrain. Plusieurs pistes auraient ainsi été activées, notamment celle menant à Miralem Pjanic. Le 24 avril dernier, nous vous révélions qu’un premier contact a été noué entre le Paris Saint-Germain et le milieu de la Juventus. Depuis, plusieurs formules ont été évoquées par la presse italienne, avec Mauro Icardi ou encore Leandro Paredes insérés dans l’opération. Finalement, les négociations entre le FC Barcelone et la Juve pour un échange entre Pjanic et Arthur ont pris le pas, éclipsant le PSG...

Pjanic pas contre un avenir au PSG