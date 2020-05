Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça cherche toujours la solution pour Miralem Pjanic !

Publié le 27 mai 2020 à 19h30 par T.M.

Ces dernières semaines, le FC Barcelone s’est mis en tête de recruter Miralem Pjanic pour la saison prochaine. Et malgré les derniers événement intervenus dans ce dossier, l’idée serait toujours de faire venir le joueur de la Juventus d’une manière ou d’une autre.

Du côté du FC Barcelone, on semble désormais avoir mis de côté le rêve de faire revenir Neymar. Bien qu’il existerait encore un petit espoir avec le joueur du PSG, compte tenu de la situation actuelle occasionnée par le coronavirus, le club catalan ne peut pas assumer le retour du Brésilien. La priorité aurait alors été donnée à Lautaro Martinez. Buteur de l’Inter Milan, l’Argentin est perçu comme le successeur idéal de Luis Suarez. Cela fait ainsi plusieurs semaines que le Barça négocie avec le club lombard pour trouver une solution et notamment éviter de payer la clause libératoire de 111M€ du joueur de 22 ans. Dans le même, les Blaugrana se sont fixés une autre priorité : Miralem Pjanic. Ces dernières semaines, les discussions avec la Juventus se sont multipliées et il était notamment question d’un échange entre le Bosnien et Arthur Melo. Pour La Vieille Dame, cette grosse opération serait possiblement uniquement en présence du Brésilien. Problème, cela ne devrait pas être le cas.

Arthur Melo a prévenu le Barça !

Face aux nombreuses rumeurs concernant son avenir au FC Barcelone et cette arrivée du côté de la Juventus, Arthur avait pris la parole dernièrement, confirmant son souhait de rester en Catalogne pour y réussir. Malgré cela, les rumeurs ne s’étaient pas arrêtées et il était encore question de convaincre le Brésilien de filer dans le Piémont. Mais ce mercredi, ce dossier semble avoir pris fin. En effet, en Espagne, de nombreux médias s’accordent pour dire qu’une réunion se serait dernièrement tenue entre Eric Abidal, secrétaire technique, et le clan Arthur, l’occasion de réaffirmer le souhait du milieu de terrain de ne pas bouger. Une décision ferme dont la Juventus aurait également été avertie. L’ancien de Grêmio ne quittera donc pas Barcelone cet été. De quoi jeter par conséquent un froid sur cette opération avec Miralem Pjanic.

