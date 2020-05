Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une mise au point claire d'Arthur Melo sur son avenir ?

Publié le 27 mai 2020 à 17h00 par D.M.

Alors qu’un échange entre Miralem Pjanic et Arthur avait été évoqué par de nombreux médias, le milieu du FC Barcelone aurait annoncé aux dirigeants de la Juventus sa volonté de rester en Catalogne la saison prochaine.

Le FC Barcelone se serait mis à la recherche d’un milieu de terrain et aurait jeté son dévolu sur Miralem Pjanic. Le joueur de la Juventus ne verrait pas d’un mauvais œil un départ en Catalogne et aurait même donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone lors du prochain mercato selon la Gazzetta dello Sport . Reste à présent à trouver la bonne formule pour entériner ce transfert. Un échange entre Miralem Pjanic et Arthur a été évoqué par de nombreux médias. Mais cette opération se heurterait à la volonté du Brésilien de rester au FC Barcelone.

Arthur va rester au FC Barcelone