Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Ousmane Dembélé est encore relancé !

Publié le 27 mai 2020 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 27 mai 2020 à 14h31

Malgré sa ferme intention de rester au sein du FC Barcelone la saison prochaine, Ousmane Dembélé pourrait être poussé vers la sortie par ses dirigeants qui ne s’opposeront pas à un transfert en cas d’offre jugée satisfaisante.

Depuis son arrivée au FC Barcelone à l’été 2017 suite au transfert légendaire de Neymar vers le PSG (222M€), Ousmane Dembélé n’a jamais vraiment retrouvé son meilleur niveau. L’attaquant français, miné par ses pépins physiques à répétition et pointé du doigt dans la presse espagnole pour son hygiène de vie, peine à gagner sa place de titulaire au Barça. D’ailleurs, son avenir au sein du club catalan semble plus que jamais menacé avec le mercato estival qui approche…

Barcelone va écouter les offres

Comme l’annonce Mundo Deportivo ce mercredi, le FC Barcelone serait tout à fait disposé à laisser partir Ousmane Dembélé cet été si une offre satisfaisante lui parvenait. Même s’il a été relancé par la nomination de Quique Sétien, l’ancien Rennais a lourdement rechuté en février dernier, et cet épisode aurait été de trop pour le Barça. Dembélé se remet actuellement d'une opération après une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite, et les six mois de son indisponibilité pourraient donc avoir raison de son avenir au FC Barcelone si un ou plusieurs grosses écuries envisagent sérieusement de le relancer cet été.

Dembélé n’en a pas fini au Barça

Pourtant, de son côté, Ousmane Dembélé a les idées claires concernant son avenir. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 15 mai dernier, il souhaite poursuivre l’aventure avec le FC Barcelone, au même titre que son compatriote Samuel Umtiti qui semble lui aussi poussé vers la sortie. Un bras de fer pourrait donc s’engager dans les prochaines semaines si le Barça insiste pour transférer Ousmane Dembélé, alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2022.