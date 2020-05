Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur du Barça qui pourrait faire capoter une opération XXL !

Publié le 26 mai 2020 à 21h00 par B.C.

Depuis plusieurs jours, le FC Barcelone et la Juventus tenteraient de mettre au point un échange XXL comprenant Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio d'un côté et Arthur Melo de l'autre. Problème, le milieu brésilien refuserait de quitter la Catalogne.

Avec cette crise du coronavirus, le FC Barcelone va devoir changer de stratégie pour le mercato estival. Alors que le club culé a tout de même l'intention de se renforcer, la direction devrait avoir recours à des échanges pour parvenir à ses fins. Ainsi, le FC Barcelone tenterait actuellement de proposer certains de ses joueurs à l'Inter Milan pour s'attacher les services de Lautaro Martinez, et il en serait de même avec la Juventus pour Miralem Pjanic. Dernièrement, la presse catalane révélait d'ailleurs que le Barça pourrait en profiter pour récupérer dans le même temps Mattia de Sciglio, et les deux joueurs seraient visiblement emballés à l'idée de rejoindre la Catalogne. Néanmoins, un joueur de Quique Setién pourrait tout faire capoter.

Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio décidés à aller au Barça, mais...