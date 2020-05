Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette offre improbable se confirme pour Aouar !

Publié le 27 mai 2020 à 15h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, Houssem Aouar fait aussi tourner la tête de la Juventus comme le10sport.com vous l’a récemment assuré. Et pour parvenir à ses fins, la Vieille Dame préparerait une offre spéciale, compte tenu de la réalité économique actuelle.

Houssem Aouar dispose certes d’un contrat avec l’OL expirant qu’en juin 2023. Cependant, il ne devrait pas honorer son engagement jusqu’à son terme. Avec l’arrêt des compétitions dans l’Hexagone à cause de la pandémie du Covid-19, le club rhodanien a terminé à la septième place et ne disputera ni la Ligue des champions ni la Ligue Europa à moins que l’OL remporte la Coupe de la Ligue face au PSG. En ce sens, et à cause des lourdes pertes financières enregistrées, les Gones seront contraints de dégraisser à l’intersaison. Disposant de la plus grande valeur marchande, Houssem Aouar devrait être vendu. Le PSG s’intéresse à son profil, comme le10sport.com vous l’a révélé en janvier. Cependant, la Juventus est susceptible de tenter un coup en cas de départ de Miralem Pjanic au FC Barcelone, toujours selon nos informations exclusives du 13 mai.

Un prêt de deux ans avec obligation d’achat