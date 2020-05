Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 27 mai 2020 à 12h15 par Th.B.

Approché par Jürgen Klopp et Liverpool, Kylian Mbappé n’aurait d’yeux que pour le Real Madrid où il devrait s’engager dans les prochains malgré une éventuelle prolongation de contrat au PSG. Explications.

Kylian Mbappé (21 ans) est sans contestation possible l’un des meilleurs joueurs du monde à ce jour. Malgré son jeune âge, l’attaquant du PSG collectionne les trophées collectifs avec le club de la capitale, anciennement avec l’AS Monaco et également avec l’Équipe de France. Les titres individuels et les records, Mbappé les rafle. Dans le viseur du Real Madrid depuis de longues années, la pépite du PSG pourrait à terme signer en faveur de l’institution merengue. Bien que Liverpool ait approché le clan Mbappé, comme le10sport.com vous l’a annoncé à deux reprises le 25 avril et le 7 mai, Mbappé ne jure que par le Real Madrid, un sentiment totalement réciproque de la part de la Casa Blanca . Son éventuel transfert se dessinerait pour les prochains mois.

Kylian Mbappé au Real Madrid, plus qu’une question de temps ?