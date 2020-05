Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux départs d'ores et déjà actés pour cet été ?

Publié le 28 mai 2020 à 21h30 par A.M. mis à jour le 28 mai 2020 à 21h31

Alors que l'OM va devoir vendre cet été, le départ de deux joueurs semblent d'ores et déjà acté. Yohann Pelé et Grégory Sertic, dont les contrats arrivent à échéance, ne seront pas conservés.

La donne est assez claire pour l'Olympique de Marseille. Cet été, il faudra vendre afin de renflouer les caisses. De manière plus générale, c'est d'ailleurs la tournure que va prendre la phase 2 du projet McCourt comme le révélait récemment Jacques-Henri Eyraud : « L’objectif est clair : générer des revenus du trading, et donc vendre des joueurs. C'est important pour l'équilibre économique des clubs. Ce n'est pas l'ère des soldes. On sait très bien ce qu'on voudrait obtenir (NDLR concernant les prolongations de contrat). » Et deux joueurs pourraient déjà préparer leur valise.

Pelé et Sertic pas conservés ?