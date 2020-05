Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bouclé un premier dossier colossal !

Publié le 29 mai 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

Prêté par l'Inter Milan, Mauro Icardi devrait bel et bien rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le PSG et le club lombard sont proches d'un accord après que Leonardo a entamé les discussions afin de revoir à la baisse le montant de l'option d'achat de l'Argentin, initialement fixé à 70M€. Et les détails de la transaction se confirment.

Avant de se lancer concrètement dans son mercato, Leonardo avait une grande priorité, à savoir boucler le feuilleton Icardi. Prêté l'été dernier par l'Inter Milan avec une option d'achat estimée à 70M€, l'attaquant argentin avait réalisé une première partie de saison très aboutie avant de baisser de régime au début de l'année 2020. Malgré tout, le directeur sportif du PSG a rapidement érigé en priorité ce dossier. Et pour cause, l'option d'achat de Mauro Icardi expire le 31 mai, et Leonardo ne semble pas très motivé à l'idée de prolonger Edinson Cavani dont le contrat prend le 30 juin. Par conséquent, il y a urgence, mais compte tenu de la crise sanitaire qui a impacté de manière importante les finances des clubs, dont celles du PSG, Leonardo souhaite obtenir un rabais sur le montant de l'option d'achat. Il a ainsi lancé des discussions avec les dirigeants de l'Inter Milan afin de revoir à la baisse les 70M€ initialement prévus. Et visiblement, il touche au but.

Les détails de l'opération Icardi