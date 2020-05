Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani en grande difficulté sur le mercato ?

Publié le 28 mai 2020 à 23h15 par La rédaction

Plus le temps passe, plus il se confirme que le contexte est particulièrement délicat pour Edinson Cavani dans le marché actuel. Analyse.

Alors qu’il a repoussé pendant plusieurs mois des approches à des salaires autour de 6-7 millions d’euros, comme celle en provenance du Napoli, Edinson Cavani se retrouve aujourd’hui en position délicate sur le mercato. La piste Atletico Madrid étant comme prévu refermée, le buteur uruguayen peine désormais à obtenir des propositions concrètes, comme en témoigne son approche en direction du PSG pour une prolongation de deux ans, à un salaire revu à la baisse par rapport à son contrat actuel qui s’élève à 14 millions net par an.

L’Inter Milan peine sur le salaire...

Si l’on en croit les différents médias français et italiens, le contact le plus concret aujourd’hui concerne l’Inter Milan. Cavani aurait entre les mains une proposition de trois ans. Mais si l’on en croit les informations en provenance d’Italie, l’Inter peine à s’aligner au niveau salarial, y compris si l’avant-centre du PSG fait un effort financier. Il y a un an, alors que la crise sanitaire n’était pas encore là, le club nerazzuro ne parvenait pas à lutter pour avoir des joueurs à 10 millions d’euros net par an. Aujourd’hui, ce chiffre a probablement baissé.