Mercato - OM : Eyraud a un vrai coup à jouer pour Pickeu !

Publié le 29 mai 2020 à 11h15 par A.M.

En quête d'un nouveau dirigeant pour remplacer Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud semble particulièrement intéressé par le profil d'Olivier Pickeu. Et alors que l'AS Monaco est également dans le coup, l'ancien manager général d'Angers pourrait privilégier la piste marseillaise. Explications.

C'est le dossier chaud du moment à l'Olympique de Marseille. Avant de pouvoir se pencher contrairement sur le mercato estival, le club phocéen doit dénicher le successeur d'Andoni Zubizarreta qui a quitté son poste de directeur sportif il y a deux semaines. Dans cette optique, Jacques-Henri Eyraud s'est mis en quête d'un dirigeant dont le rôle sera élargi. Il s'agira d'un head of football qui « se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés », comme l'expliquait le président de l'OM récemment. Un profil qui correspond à celui d'Olivier Pickeu qui se serait déjà entretenu avec la direction de l'OM.

L'AS Monaco veut aussi Pickeu, mais...