Mercato - OM : Eyraud est passé à l'action pour le successeur annoncé de Zubizarreta !

Publié le 29 mai 2020 à 8h45 par A.M.

C'est la priorité du moment, Jacques-Henri Eyraud est en quête d'un nouveau dirigeant pour remplacer Andoni Zubizarreta. Et le fameux head of football souhaité par le président de l'OM pourrait bien être Olivier Pickeu avec lequel les contacts ont été amorcés.

Il y a urgence à l'Olympique de Marseille. En effet, depuis deux semaines et le départ d'Andoni Zubizarreta, le club phocéen n'a plus de directeur sportif alors que le mercato approche à grands pas. Par conséquent, Jacques-Henri Eyraud a d'ores et déjà dressé le portrait-robot du dirigeant idéal. « Ce manager se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés », confiait le président de l'OM ces derniers jours. Un profil qui semble correspondre à celui d'Olivier Pickeu, libre depuis son licenciement d'Angers comme le révélait ces jours-ci le Courrier de l'Ouest .

Eyraud a rencontré Pickeu