Mercato - OM : Énorme coup de tonnerre dans le projet McCourt ?

Publié le 29 mai 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Pointé du doigt pour sa gestion humaine et financière à l’OM alors que le club est dans une bonne situation sportive, Jacques-Henri Eyraud pourrait se diriger vers un départ…

Au tout début du projet McCourt suite au rachet de l’OM par l’homme d’affaires américain, qui a été officialisé en octobre 2016, Jacques-Henri Eyraud a immédiatement été intronisé à la présidence du club. Homme de médias, ce dernier s’est rapidement heurté aux difficultés de la fonction de président de club, avec une communication moquée et un recrutement souvent critiqué. Dernier épisode épineux en date pour Eyraud : le départ d’Andoni Zubizarreta, qui était directeur sportif de l’OM depuis le début de l’ère McCourt. Et le contexte actuel pourrait à lui aussi lui être fatal.

Un départ possible pour Jacques-Henri Eyraud

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité jeudi, il n’est pas impensable d’imaginer que Jacques-Henri Eyraud ne quitte ses fonctions de président de l’OM dans les semaines à venir. En effet, il verra son rôle en interne fortement amoindri (il ne touchera plus au « sportif » et devra assumer uniquement un rôle exécutif), d’autant que les nominations d’un nouveau directeur sportif ainsi que d’un directeur du football sont actuellement attendues à l’OM. Et ces renforts pourraient pousser Eyraud vers la sortie…