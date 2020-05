Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Eyraud mis de côté, bientôt sur le départ ?

Publié le 28 mai 2020 à 11h45 par La rédaction mis à jour le 28 mai 2020 à 11h57

Le rôle de Jacques-Henri Eyraud à l’OM devrait évoluer dans les prochaines semaines. Au point d’aboutir à un départ du président phocéen ?

L’avis de tempête provoqué par le départ d’Andoni Zubizarreta a fait trembler l’OM. L’incertitude liée à l’avenir d’André Villas-Boas a plongé le club et les supporters dans une longue attente. A plusieurs reprises, publiquement, l’entraîneur portugais avait indiqué que son avenir était lié à celui d’Andoni Zubizarreta. Son départ était donc attendu. Mais AVB a pris une autre route. Touché par les supporters, convaincu par Frank McCourt et soucieux de poursuivre la magnifique aventure phocéenne démarrée il y a un an, André Villas-Boas a décidé de continuer. Mais l’OM ne repartira pas dans la même configuration. L’organigramme va changer. Et le rôle d’un homme bien précis, également. Selon nos informations, Jacques-Henri Eyraud va en effet voir ses fonctions évoluer au sein du club…

Exit le sportif pour Eyraud

Très fortement critiqué ces derniers mois, Jacques-Henri Eyraud va voir ses prérogatives changer du côté de l’OM. Selon nos sources, le président ne touchera plus au « sportif » et devra assumer un rôle exécutif uniquement. C’est la raison pour laquelle le club se cherche plusieurs renforts au sein de son organigramme. Et notamment un directeur sportif, qui aura les pleins pouvoirs en collaboration avec André Villas-Boas. Frank McCourt a évoqué ce changement à son entraîneur au cours de leur dernier entretien, l’homme d’affaire américain ayant saisi qu’un « problème Eyraud » existait au sein de la structure phocéenne. Pris en grippe par les joueurs, dont certains ne lui communiqueraient plus avec lui, et principale cible des supporters, Jacques-Henri Eyraud va donc être mis de côté, tout en restant dans ses fonctions de Président. La question est de savoir s’il acceptera ce « nouveau rôle », dénué d’influence sur le secteur sportif. En proie à d’importantes difficultés sur l’autre versant de sa vie professionnelle (le groupe Paris Turf, détenu à 66% par JHE, a été placé en redressement judiciaire), il serait logique de le voir conserver ses fonctions à l’OM (pour lesquelles il toucherait un salaire mensuel de 150 000€, hors prime). Mais plusieurs voix, à Marseille, laisseraient entendre que son départ resterait dans les tuyaux. Après le recrutement du directeur sportif et du directeur du football, il aura en tout cas une décision à prendre.