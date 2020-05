Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL qui s’éloigne pour Leonardo ?

Publié le 28 mai 2020 à 10h45 par A.C.

A la recherche d’un milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain, Leonardo pourrait bien voir Fabian Ruiz s’éloigner définitivement.

La priorité de Leonardo est de recruter un gros nom au milieu de terrain, pour le Paris Saint-Germain. Nous vous avons ainsi annoncé que le directeur sportif du PSG a activé plusieurs pistes, la plupart menant en Serie A. Il y a en effet Ismaël Bennacer, Lucas Paqueta, ou encore Franck Kessié du Milan AC, mais également Miralem Pjanic de la Juventus et Lorenzo Pellegrini de l’AS Roma. Très performant depuis son arrivée en Italie, Fabian Ruiz fait également partie des cibles du PSG, mais du côté du Napoli on ne semble pas du tout vouloir s’en séparer.

Nouveau contrat et grosse clause pour Fabian Ruiz