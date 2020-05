Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme rebondissement en vue pour Mitroglou ?

Publié le 29 mai 2020 à 12h45 par A.M.

De retour à l'Olympique de Marseille cet été, un an et demi après son départ en prêt à Galatasaray puis au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou est annoncé sur le départ. Toutefois, ce dernier ne se voit pas partir tout de suite.

C'est un retour encombrant pour le finances de l'Olympique de Marseille. En effet, un an et demi après son départ en prêt, Kostas Mitroglou va revenir dans la cité phocéenne cet été. Et pour cause, prêté en janvier 2019 à Galatasaray, le Grec n'a pas marqué les esprits, au point de rejoindre le PSV Eindhoven six mois plus tard. Mais au sein du club hollandais, il n'a guère plus brillé et ne sera pas conservé. Sous contrat jusqu'en juin 2021, Kostas Mitroglou sera toutefois poussé au départ cet été compte tenu de son imposant salaire qui n'est plus en adéquation avec la cure d'austérité que s'impose l'OM. Son nom circule en Grès ou encore à Benfica, son ancien club. Toutefois, l'ancien attaquant de Fulham n'a pas dit son dernier mot.

Mitroglou veut discuter avec Villas-Boas