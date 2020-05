Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Villas-Boas est aussi resté pour son staff

Publié le 29 mai 2020 à 10h15 par La rédaction

Si André Villas-Boas s’est laissé convaincre de rester à l’OM par amour pour les supporters et ses joueurs, l’entraîneur portugais a aussi pensé à son staff.

Les chances de voir André Villas-Boas rester à l’OM étaient minces. Après le départ d’Andoni Zubizarreta de son poste le directeur sportif, l’entraîneur portugais semblait promis au même sort. Depuis plusieurs mois, en conférence de presse, il avait évoqué son lien fort avec le technicien espagnol, liant même son avenir au sien. Mais finalement, André Villas-Boas a décidé de poursuivre son aventure marseillaise. La ferveur des supporter, les nombreux messages de soutien et la volonté de tout son vestiaire de poursuivre avec lui l’a convaincu de rester. Et selon nos informations, un autre élément a pesé dans la balance…

Son staff, son autre famille

En quittant l’OM, André Villas-Boas n’aurait pas seulement pris une décision individuelle. En effet, la direction phocéenne lui aurait clairement fait comprendre qu’en cas de départ, aucun membre de son staff ne serait conservé. D’après nos sources, ce point aurait grandement compté dans la réflexion de l’entraîneur portugais et s’il a décidé de rester, c’est aussi pour préserver son staff, totalement impliqué dans l’aventure marseillaise depuis son arrivée l’été dernier. Des hommes de confiance, qu’il considère comme son autre famille, qui n’a pas voulu « planter ». Le poids affectif est en très grande partie responsable de la décision d’André Villas-Boas. Touché par les supporters, ses joueurs et l’ensemble des gens avec qui il collabore à l’OM, il a préféré poursuivre, quitte à évoluer dans des conditions non optimales pour la poursuite de son projet. Mais sur ce sujet, qui touche aux ambitions sportives et économiques du club, Frank McCourt l’aurait grandement rassuré. Reste à savoir comment le propriétaire du club réussira à tenir parole…