Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé au cœur d'un deal colossal ?

Publié le 29 mai 2020 à 9h30 par La rédaction mis à jour le 29 mai 2020 à 9h35

En perte de vitesse avec le FC Barcelone notamment à cause de ses longues blessures, Ousmane Dembélé pourrait rejoindre la Juventus l’été prochain. Le Français pourrait effectivement être amené à jouer un rôle décisif dans le dossier Pjanic !

Destiné à rejoindre le FC Barcelone l’été prochain, Miralem Pjanic se retrouverait finalement dans une impasse après le refus d’Arthur Melo d’intégrer le deal. Désireux de s’attacher les services du milieu bosniaque, les dirigeants du club catalan pourraient réaliser une opération d’une tout autre envergure avec la Juventus. Le club transalpin aurait effectivement fixé des conditions colossales et la nouvelle alternative de la Juve s’appellerait Ousmane Dembélé...

Dembélé et Vidal pour Pjanic ?