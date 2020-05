Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup à 50M€ relancé par Leonardo ?

Publié le 29 mai 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un gros renfort au milieu de terrain, le PSG en pincerait toujours pour Eduardo Camavinga et pourrait bien faire de l’ombre au Real Madrid pour la pépite du Stade Rennais.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé ces dernières semaines, le PSG multiplie les pistes au milieu de terrain pour cet été : Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (AS Rome) ou encore Ismaël Bennacer (Milan AC) intéressent notamment Leonardo. Ces derniers mois, un intérêt du directeur sportif du PSG pour Eduardo Camavinga (17 ans) avait également été évoqué, et la piste menant au jeune talent du Stade Rennais serait revenue au premier plan.

Le PSG de retour à fond sur Camavinga ?