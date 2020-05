Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Pjanic débarquait finalement à Paris ?

Publié le 29 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Pourtant annoncé proche du FC Barcelone, Miralem Pjanic verrait ses chances de rejoindre le géant catalan diminuer à cause de la réticence d’Arthur Melo de signer en faveur de la Juventus. De quoi permettre au PSG de frapper un grand coup dans cette opération ?

Miralem Pjanic serait destiné à quitter la Juventus cet été. N’ayant pas convaincu Maurizio Sarri, comme The Guardian l’assurait ces derniers temps, le Bosniaque devrait plier bagage à l’intersaison pour être vendu ou entrer dans un échange avec le FC Barcelone, Chelsea ou le PSG. Ces derniers jours, la tendance était à un transfert au Barça , un accord semblant déjà avoir été trouvé entre le joueur et la direction du club blaugrana. Néanmoins, Arthur Melo serait la clé de cet échange et le Brésilien a fait publiquement savoir sa volonté de poursuivre au FC Barcelone. De quoi redistribuer les cartes, en faveur du PSG ?

Pjanic attiré par le PSG ?