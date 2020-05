Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si le prochain attaquant de Villas-Boas était... Mitroglou !

Publié le 9 mai 2020 à 14h15 par A.M.

En quête d'un renfort offensif pour cet été, André Villas-Boas sait également que les moyens de l'OM seront limités. Par conséquent, la possibilité que le Portugais mise sur Kostas Mitroglou n'est pas à exclure.

Ce n'est un secret pour personne, l'Olympique de Marseille connait de sérieuses difficultés financières. Par conséquent, il faut s'attendre à un mercato au rabais cet été bien qu'André Villas-Boas souhaite attirer un renfort offensif de poids. Dans cette optique, le nom de M'Baye Niang (Stade Rennais) revient avec insistance, mais bien qu'il dispose d'un bon de sortie, l'attaquant sénégalais serait estimé entre 15 et 20M€ par le club breton. Une situation qui pousse Andoni Zubizarreta à prospecter afin de dénicher une belle affaire sur le marché. Toutefois, André Villas-Boas pourrait opter pour une autre stratégie un misant sur un revenant : Kostas Mitroglou. Prêté à Galatasaray entre janvier et août 2019, l'attaquant sort d'une saison poussive au PSV Eindhoven et reviendra à l'OM cet été un an et demi après son départ en prêt.

«C’est possible que Villas-Boas le garde et le relance»