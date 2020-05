Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce de taille sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 31 mai 2020 à 7h45 par Th.B.

Alors que Jürgen Klopp a contacté à plusieurs reprises l’entourage de Kylian Mbappé dans l’espoir de l’attirer à Liverpool, le recrutement de l’attaquant du PSG ne serait certainement pas une bonne idée pour cette ancienne légende des Reds.

Ces dernières semaines, le10sport.com a fait deux points sur l’avenir de Kylian Mbappé et la possibilité d’un éventuel transfert à Liverpool. En effet, selon nos informations divulguées le 25 avril dernier, on vous révélait que Jürgen Klopp avait contacté Wilfrid Mbappé, le père de l’attaquant du PSG, pour lui faire part de l’intérêt de Liverpool. Entre temps, l’entraîneur des Reds a joint le principal intéressé qui se serait montré flatté de l’appel de Klopp, toujours selon nos informations. Cependant, Mbappé n’a qu’une destination en tête s’il venait à quitter le PSG à terme : le Real Madrid. Et ce serait une bonne chose d’après Jason McAteer qui ne pense pas qu’une arrivée de Kylian Mbappé à Liverpool serait bénéfique.

« Ce n’est pas le bon moment pour lui de venir à Liverpool »