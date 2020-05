Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a posé les bases pour cette priorité !

Publié le 31 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Piste de longue date de la direction sportive du PSG qui suit sa progression depuis plusieurs mercato estivaux, Sergej Milinkovic-Savic intéresse Leonardo qui est déjà passé à l’action !

Outre les recrutements de latéraux à gauche et à droite pour combler le vide que vont laisser Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, Leonardo fait du renforcement du milieu de terrain sa grande priorité. Pour parvenir à redessiner les contours de l’entrejeu de l’effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif parisien active moult pistes et suit avec attention l’évolution de la situation de plusieurs profils. À ce jour, le joueur le plus apprécié de Leonardo se nomme Sergej Milinkovic-Savic pour qui il a déjà enclenché les grandes manoeuvres.

Leonardo est passé à l’action pour Milinkovic-Savic

Le10sport.com vous a révélé en exclusivité ces dernières heures qu’une première offre de 60M€ a été formulé par le PSG à la Lazio Rome pour Sergej Milinkovic-Savic qui dispose d’un contrat expirant en juin 2023. Naturellement, la direction romaine a repoussé cette proposition, réclamant un montant plus important. Néanmoins, la porte n’est pas fermée. Une offre de 70M€ serait susceptible de faire l’affaire. Et ainsi, Leonardo pourrait mettre la main sur son milieu de terrain physique doté d’un volume de jeu important. Affaire à suivre.