Mercato - PSG : Cet énorme flop de l'histoire parisienne qui va bien aider Leonardo !

Publié le 30 mai 2020 à 3h15 par A.M.

En quête d'un nouveau milieu de terrain et d'un latéral droit, le PSG s'intéresse à Adam Marusic et Sergej Milinkovic-Savic, deux joueurs de la Lazio Rome dont les intérêts sont gérés par un certain Mateja Kezman.

Les objectifs de Leonardo cet été se confirme. Comme révélé par le10sport.com, la grande priorité du directeur sportif du PSG est d'attirer Sergej Milinkovic-Savic. Au poste de latéral droit, les Parisiens multiplient également les pistes et semblent particulièrement s'intéresser à Adam Marusic. Deux joueurs qui présentent l'intérêt d'évoluer au sein du même club, à savoir la Lazio Rome, mais surtout de posséder le même agent. Un certain Mateja Kezman, bien connu au PSG.

Kezman, l'homme clé du mercato du PSG ?