Mercato - PSG : Leonardo reçoit un nouvel appel du pied d'une ancienne pépite !

Publié le 29 mai 2020 à 20h45 par A.M.

Formé au Paris Saint-Germain, Moussa Diaby avait rejoint le Bayer Leverkusen l'été dernier. Auteur d'une saison très prometteuse, le jeune ailier se verrait bien revenir au PSG plus tard.

L'été dernier, Leonardo a décidé de vendre plusieurs jeunes joueurs afin de répondre aux exigences du fair-play financier. Parmi les joueurs du centre de formation à avoir quitté le PSG, Moussa Diaby a été cédé au Bayer Leverkusen pour environ 15M€. Très apprécié par Thomas Tuchel, le jeune ailier n'a toutefois pas été conservé par le club de la capitale et se révèle en cette saison en Bundesliga au point de susciter l'intérêt d'Arsenal et du Borussia Dortmund comme le10sport.com vous le révélait. Malgré tout, Moussa Diaby n'est pas rancunier et affiche sa volonté de revenir au PSG.

«Revenir en étant confirmé, c’est toujours dans un coin de ma tête»