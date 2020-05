Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Diaby livre les coulisses de son départ…

Publié le 21 mai 2020 à 15h45 par G.d.S.S.

Vendu l’été dernier par le PSG au Bayer Leverkusen alors qu’il ne parvenait pas à s’imposer en tant que titulaire dans son club formateur, Moussa Diaby s’est confié sur son départ.

Comme beaucoup de jeunes issus du centre de formation du PSG sous l’ère QSI, Moussa Diaby n’est pas parvenu à se bâtir un statut de titulaire en équipe première. Le jeune milieu offensif a finalement été vendu au Bayer Leverkusen lors du mercato estival 2019 (15M€ + un pourcentage à la revente), et il semble bien plus épanoui aujourd’hui au sein du club allemand. Interrogé au micro de Téléfoot jeudi, Diaby est revenu sur son départ du PSG.

« J’ai fait le bon choix »