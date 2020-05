Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les détails de l’accord entre Icardi et le PSG révélés ?

Publié le 29 mai 2020 à 19h15 par A.C.

Mauro Icardi et le Paris Saint-Germain auraient signé un contrat en septembre dernier, qui lie l’attaquant argentin au club pour plusieurs années.

C’est le gros dossier qui occuper Leonardo, actuellement. Après avoir hésité, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a décidé d’accélérer pour lever l’option d’achat de Mauro Icardi. Suite à des négociations avec l’Inter ces dernières semaines, il serait tout proche de trouver un accord pour un montant inférieure aux 70M€ convenus l’été dernier. Le temps ne joue pas en sa faveur, puisque le PSG a jusqu’au 31 mai prochain pour définitivement acquérir Icardi.

Icardi aurait un contrat avec le PSG depuis septembre