Mercato - PSG : L'ASSE sur le point de boucler un très joli coup à Paris !

Publié le 29 mai 2020 à 15h45 par A.M.

En fin de contrat stagiaire au Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche (17 ans) pourrait prochainement quitter son club formateur. Et alors qu'il ne manque pas de prétendants sur le marché, le jeune milieu de terrain pourrait rejoindre l'ASSE dans les prochains jours.

C'est l'un des dossiers importants au Paris Saint-Germain ces derniers jours. Alors qu'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, Adil Aouchiche est effectivement annoncé sur le départ. Grand espoir du club de la capitale, le jeune milieu de terrain ne manque pas de sollicitations, puisqu'en France, Rennes et Bordeaux sont à l'affût comme le10sport.com vous le révélait récemment. Ces dernières heures, Arsenal se serait également immiscé dans ce dossier d'après ESPN . Toutefois, la piste la plus chaude mènerait bel et bien à l'ASSE où la stratégie de rajeunissement de l'effectif mise en place par Claude Puel pourrait parfaitement convenir à Adil Aouchiche.

L'ASSE en pôle pour Aouchiche