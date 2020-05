Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un clash à venir dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 29 mai 2020 à 14h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone aurait coché le nom de Lautaro Martinez pour être sa recrue estivale vedette, le club catalan tarderait à trouver un terrain d’entente avec l’Inter Milan. Agacé par cette situation, Lautaro Martinez pourrait bien faire pression sur ses dirigeants pour jouer sous les couleurs du Barça la saison prochaine.

« En ce qui concerne Lautaro Martinez, il n'y a qu'un seul moyen de l'éloigner de l'Inter, c'est de payer sa clause. Une clause que tout le monde connaît, et qu'il ne sert à rien de cacher. Elle est contraignante car elle comporte à la fois des délais et des engagements à respecter », lâchait dernièrement Piero Ausilio, directeur sportif de l’Inter Milan. Cette déclaration pourrait totalement relancer le dossier car les dirigeants du FC Barcelone semblent ne jamais avoir eu envie de s’aligner avec cette demande. Depuis plusieurs semaines, de nombreux médias s’accordent effectivement à dire que les dirigeants du club catalan souhaiteraient intégrer un ou des joueurs à l’opération Lautaro Martinez afin de limiter les dépenses. Partira ou partira pas ? L’international argentin serait en tout cas prêt à monter au créneau pour porter les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine.

Lautaro prêt à faire pression pour partir ?

C’est en tout cas ce qu’indique le quotidien espagnol AS ce vendredi matin. Lautaro Martinez serait prêt à faire pression sur ses dirigeants pour rejoindre le FC Barcelone l’été prochain. Malgré de longues négociations, aucune offre ne serait concluante et l’international argentin commencerait à perdre patience. Il aurait effectivement conclu un accord avec le club espagnol comme l’a annoncé Cadena COPE il y a quelques jours. Désireux d’évoluer aux côtés de Lionel Messi, Lautaro Martinez serait de moins en moins confiant car les deux clubs n’arriveraient pas à trouver un terrain d’entente. Au vu de la situation actuelle, le Barça ne souhaiterait effectivement pas lever la clause à hauteur de 111M€ de l'attaquant de l'Inter Milan. Le transfert est-il d’ores et déjà au point mort ? Pas vraiment. Aux dernières nouvelles, les dirigeants du club blaugrana seraient même confiants dans ce dossier comme l’avait annoncé le journaliste italien Nicolò Schira il y a quelques jours. L’Inter Milan réclamerait pas moins de 90M€ en plus d’un joueur du FC Barcelone inclus dans la transaction pour envisager une vente de Lautaro Martinez. Le Barça préparait une nouvelle offre qui pourrait satisfaire les dirigeants des Nerazzurri . Mais alors quel joueur barcelonais pourrait entrer dans cette transaction ?

Des plans colossaux en préparation ?