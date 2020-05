Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre dans ce feuilleton à 111M€ !

Publié le 28 mai 2020 à 8h30 par La rédaction

Destiné à rejoindre le FC Barcelone cet été, Lautaro Martinez pourrait contre tout attente bien rester à l’Inter Milan. Le club italien ne fera effectivement aucun cadeau dans ce dossier à 111M€ et souhaiterait même garder son joueur...

Pisté par le FC Barcelone depuis de longs mois, Lautaro Martinez pourrait bien quitter l’Inter Milan l’été prochain, mais à quelles conditions ? Les dirigeants du Barça lèveront-ils la clause libératoire de l’international argentin à hauteur de 111M€ ? Essaieront-ils d’inclure des joueurs dans la transaction pour minimiser les dépenses ? La presse italienne a récemment annoncé que les Nerazzurri seraient prêts à accepter une offre de 90M€ en plus d’un joueur du Barça . Le club catalan semblait confiant dans ses chances de parvenir prochainement à un accord avec l’Inter Milan, mais le club italien vient totalement redistribuer les cartes dans ce dossier.

« Il n'y a qu'un seul moyen de l'éloigner de l'Inter, c'est de payer sa clause ! »