Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce dans le dossier Icardi !

Publié le 29 mai 2020 à 15h15 par A.M. mis à jour le 29 mai 2020 à 15h16

A quelques jours de la date d'expiration de l'option d'achat de Mauro Icardi, Piero Ausilio, directeur sportif de l'Inter Milan, confirme les discussions avec le PSG et le souhait de l'attaquant argentin de rester à Paris.

C'est le dossier brûlant du moment au Paris Saint-Germain. En effet, alors que l'option d'achat de Mauro Icardi, fixée à 70M€, expire le 31 mai, Leonardo discute activement avec l'Inter Milan afin de revoir à la baisse ce montant. Ces derniers jours, L'Equipe révélait d'ailleurs que le PSG et le club milanais étaient proches d'un accord autour d'un transfert avoisinant les 60M€ bonus compris. Des bonus qui seraient facilement atteignables ce qui aurait ainsi convaincu l'Inter Milan de revoir ses exigences à la baisse. Directeur sportif des Nerazzurri , Piero Ausilio confirme d'ailleurs la tendance.

«Je sais que Mauro Icardi veut rester à Paris»