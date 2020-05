Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente bien un énorme coup avec Milinkovic-Savic !

Publié le 29 mai 2020 à 12h15 par A.M.

En quête d'un très gros coup au milieu de terrain, Leonardo fait le forcing pour Sergej Milinkovic-Savic comme révélé par le10sport.com. Et la tendance se confirme sérieusement dans ce dossier.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com ces derniers jours, Leonardo a rouvert le dossier menant à Sergej Milinkovic-Savic. Grand fan du milieu de terrain serbe, le directeur sportif du PSG maintient même un contact quasi-quotidien avec l'entourage du joueur de la Lazio Rome. Et toujours selon nos informations, Sergej Milinkovic-Savic est d'ailleurs très intéressé à l'idée de rejoindre le club de la capitale cet été, au point d'être régulièrement en contact avec des joueurs de l'effectif parisien. Et cela tombe bien, puisqu'avec la crise, le club romain aurait revu ses exigences à la baisse et réclamerait aujourd'hui entre 60 et 70M€, bien loin des 100M€ un temps évoqués par Claudio Lotito, président de la Lazio.

Le PSG s'apprête à passer à l'action pour Milinkovic-Savic