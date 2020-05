Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo multiplie les pistes pour l’après-Kurzawa !

Publié le 29 mai 2020 à 19h30 par A.C.

Layvin Kurzawa se dirige inexorablement vers un départ, à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain et Leonardo, travaille sur plusieurs joueurs, pour lui trouver un successeur.

L’arrêt prématuré des compétitions a poussé Leonardo à revoir ses plans pour la saison prochaine. Ainsi, nous vous avons révélé le 15 avril dernier que le directeur sportif du Paris Saint-Germain a décidé d’offrir une prolongation à Thiago Silva, qui semblait pourtant se diriger vers un départ. Certaines sources ont également évoqué un volte-face pour Layvin Kurzawa, mais ce n’est pas le cas, selon nos informations. Le latéral gauche se dirige en effet vers un départ du PSG, au terme de son contrat. Reste désormais à savoir qui le remplacera, alors que Juan Bernat a livré des belles prestations cette saison. Leonardo semble avoir activé plusieurs pistes... et la plupart mènent en Serie A.

Alex Sandro, De Sciglio... la filière italienne toujours là

D’après les informations de Tuttosport , le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’a pas oublié Mattia De Sciglio. Cette piste a été plusieurs fois tentée par Leonardo, l’été dernier comme cet hiver, mais les négociations n’ont jamais abouti. Le FC Barcelone semblait tenir la corde, mais le quotidien assure que le PSG est toujours bien présent. Ce n’est pas tout, puisque Tuttosport évoqué également la piste Alex Sandro pour le Paris Saint-Germain. Le Brésilien a plusieurs fois été lié au PSG par le passé, surtout lors du cycle Antero Henrique, mais la Juve a toujours fait mur. Avec la possible arrivée d’Emerson Palmieri et le retour de prêt de Luca Pellegrini, les choses pourraient changer et Leonardo serait prêt à sauter sur l’occasion.

Le joli coup Alex Telles et la promesse Tagliafico

Le successeur de Layvin Kurzawa pourrait également venir du Portugal, ou des Pays-Bas. Leonardo souhaiterait en effet attirer Alex Telles au Paris Saint-Germain, lui dont le contrat avec le FC Porto se termine en juin 2021. La presse portugaise a déjà annoncé un accord entre le joueur et le PSG, mais selon nos informations ce n’est pas encore le cas. Chelsea serait également sur le coup et semble travailler sur ce dossier depuis plus de temps que le PSG. Alors, Leonardo lorgnerait également Nicolas Tagliafico. Très performant la saison dernière, le latéral gauche fait partie avec Donny van de Beek et André Onana de ces joueurs que l’Ajax Amsterdam devrait vendre cet été. Son talent est indéniable, mais il pourrait couter plus cher qu’Alex Telles, qu’au Portugal on annonce partant pour 30M€.