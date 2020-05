Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le clan Osimhen prévient José Mourinho !

Publié le 31 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que Victor Osimhen sera un joueur très courtisé lors du mercato estival, José Mourinho aurait reçu un message très clair en ce qui concerne l’attaquant du LOSC.

Après seulement un an passé au LOSC, Victor Osimhen pourrait déjà quitter le nord de la France et rejoindre un plus grand club. En effet, cette saison, les performances du protégé de Christophe Galtier ont tapé dans l’oeil de plusieurs clubs européens. Le 10 Sport vous révélait d’ailleurs il y a quelques jours qu’un départ était bien d’actualité pour le Nigérian, qui veut continuer sa progression. Reste maintenant à savoir qui saura être le plus convaincant alors que Naples, Liverpool ou encore Chelsea seraient à l’affût. L’avenir d’Osimhen qui pourrait aussi possiblement s’écrire à Tottenham, mais cela dépendrait grandement d’Harry Kane.

« Si Kane joue toujours à Tottenham, est-ce Victor jouera ? »