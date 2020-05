Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse opération de Leonardo qui va rapporter 13M€ !

Publié le 31 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Leonardo semble proche de boucler le transfert de Mauro Icardi, le PSG pourrait bien économiser un peu plus de 10M€ dans ce dossier.

« Je sais que Mauro Icardi veut rester à Paris. Il y a une option d'achat que le PSG peut exercer et qui expire le 31 mai. Il y a un chiffre qui a évidemment été remis en cause par l'urgence sanitaire, on verra. Nous discutons souvent avec Leonardo et je sais que le joueur a signé un contrat qui lui a permis de rester à Paris ». Directeur sportif de l'Inter Milan, Piero Ausilio révélait des discussions avec le PSG afin de revoir à la baisse le montant de l'option de Mauro Icardi. Et visiblement, tout est allé très vite.

Icardi bien moins cher que prévu