Mercato - OM : Niang, transferts... McCourt prépare du lourd pour cet été !

Publié le 31 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Malgré les problèmes financiers de l'OM et la menace du fair-play financier, Frédéric Guerra, agent de joueurs, pense que Frank McCourt pourrait frapper fort cet été.

Il y a quelques jours, suite au départ d'Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud lançait la phase 2 du projet McCourt annonçant que « l’objectif est clair : générer des revenus du trading, et donc vendre des joueurs. C'est important pour l'équilibre économique des clubs ». Le message ne laisse pas de place aux doutes, l'OM va devoir vendre dès cet été. Malgré tout, le nom de M'Baye Niang, dont la valeur serait comprise entre 15 et 20M€, continue de circuler du côté de Marseille. Et pour cause, Frédéric Guerra, agent de joueurs, est convaincu que Frank McCourt peut encore investir cet été.

«Si McCourt décide, oui l’OM est un club qui peut mettre de l’argent»