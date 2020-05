Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si la clé du mercato du Barça était Ousmane Dembélé ?

Publié le 30 mai 2020 à 17h30 par Thomas Bourseau

En proie à des difficultés financières comme la plupart des clubs européens depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le FC Barcelone pourrait se séparer d’Ousmane Dembélé à l’intersaison. Le champion du monde tricolore figurerait notamment sur les tablettes de Liverpool.

Arrivé à l’été 2017 pour combler le vide que Neymar a laissé au FC Barcelone en rejoignant le PSG, Ousmane Dembélé sortait d’une saison pleine avec le Borussia Dortmund au cours de laquelle il avait confirmé les promesses de ses premiers pas avec le Stade Rennais. Néanmoins, hormis quelques éclairs de génie, Dembélé n’est jamais parvenu à retrouver une certaine régularité avec le Barça où il empile les blessures et les opérations. Jusqu’au point qu’un départ serait pris en considération par une partie de la direction blaugrana. Bien que ces derniers mois la tendance était à une nouvelle chance pour Dembélé en Catalogne, une crise financière a fait surface suite à la pandémie du Covid-19. Ainsi, à ce jour, hormis Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Gerard Piqué et Ansu Fati, aucun joueur ne serait considéré comme étant intransférable lors de la prochaine session des transferts. En effet, le Barça aurait plusieurs objectifs en interne et sur le marché à mener à bien et a besoin de liquidités pour y parvenir.

Coutinho, Dembélé, les pièces-maîtresses du renouveau du FC Barcelone ?

À quelques mois d’intervalle, le FC Barcelone a investi les 222M€ récoltés via la vente de Neymar pour trouver son successeur. 125M€ pour Ousmane Démbélé et 160M€ avec bonus pour Philippe Coutinho. Les deux joueurs semblent avoir échoué dans leur tâche et le dernier est prêté jusqu’à la fin de la saison au Bayern Munich. Indésirable au Barça où il devrait revenir cet été le Bayern n’ayant pas levé son option d’achat fixée à 120M€, Coutinho est proche d’être vendu. En effet, les dirigeants blaugrana font le forcing pour recruter Lautaro Martinez dont la clause libératoire à l’Inter s’élève à 111M€. En plus de l’Argentin, le Barça aurait des vues sur Miralem Pjanic et souhaiterait renforcer certains secteurs de jeu. Pour ce faire, la vente de Philippe Coutinho et le départ d’Ousmane Dembélé seraient primordiaux. À la fois pour faire de la place dans les secteurs en question et d’alléger la masse salariale du club culé.

Liverpool et Klopp à la rescousse du Barça pour Dembélé ?