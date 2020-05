Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une vente au rabais pour Coutinho ?

Publié le 30 mai 2020 à 10h30 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs anglais dans le cadre d’un transfert pour la saison prochaine, l’international brésilien du FC Barcelone Philippe Coutinho devrait partir du Barça cet été. Et les Blaugranas auraient revu leurs demandes à la baisse pour faciliter son départ…

C’est désormais une évidence : Philippe Coutinho est indésirable au FC Barcelone. Après l’annonce du Bayern, qui affirme qu’il ne lèvera pas l’option d’achat de 120M€ liée au prêt de l’international brésilien, l’intérêt des clubs anglais pour Coutinho n’a fait que grandir. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , Arsenal serait dans le coup, tout comme d’autres clubs tels que Chelsea, Newcastle ou encore Leicester. Le FC Barcelone semblait demander au minimum 80M€ pour se laisser convaincre, mais les Blaugranas pourraient revoir leurs demandes à la baisse…

Le Barça finalement prêt à envisager un prêt ?