Mercato - Barcelone : Clément Lenglet en danger pour son avenir au Barça ?

Publié le 30 mai 2020 à 7h30 par Th.B.

Alors que la presse espagnole a fait état d’une éventuelle insertion de Clément Lenglet dans le dossier Lautaro Martinez, il n’en serait rien et le Français devrait poursuivre au FC Barcelone.

« On ne sait jamais vraiment de quoi sera fait l'avenir quand on est joueur de foot, mais j'espère bien être barcelonais la saison prochaine, oui. Ça va forcément dépendre du mercato, c'est une période particulière pour les clubs, et on n'est à l'abri de rien, mais j'espère rester » . Voici le témoignage que Clément Lenglet faisait passer au micro de RMC Sport ces derniers jours. Un message surprenant puisque l’international français semblerait intouchable au Barça . Cependant, la presse ibérique a assuré que hormis Lionel Messi, Frenkie de Jong, Marc-André Ter Stegen, Antoine Griezmann, Ansu Fati et Gerard Piqué, aucun joueur ne serait intransférable au Barça cet été. De son côté, Mundo Deportivo a expliqué que Clément Lenglet serait susceptible d’être utilisé par le FC Barcelone dans l’optique de trouver un terrain d’entente avec l’Inter pour le recrutement de Lautaro Martinez.

Lenglet serait intransférable