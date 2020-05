Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Clément Lenglet annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 22 mai 2020 à 1h30 par T.M.

Pour récupérer de l’argent, le FC Barcelone serait près à se séparer de la quasi-totalité de son effectif. Toutefois, Clément Lenglet espère bien rester en Catalogne la saison prochaine.

Avec des caisses vides suite au coronavirus, le FC Barcelone cherchent des liquidités pour financer son recrutement et notamment l’arrivée de Lautaro Martinez. Pour cela, le club catalan ouvrirait la porte à un départ de quasiment tous ses joueurs. Seuls Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen et Frenkie De Jong seraient intouchables. Cela ouvrirait donc la porte pour les autres joueurs de Quique Setien. Même Clément Lenglet ? Arrivé en 2018, le Français a trouvé sa place au Barça, où il entend bien rester encore un certain temps.

« J’espère rester »