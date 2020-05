Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation de taille sur la vente de l’OM !

Publié le 30 mai 2020 à 9h30 par J.-G.D.

Alors que les rumeurs concernant la vente de l’OM sont toujours d’actualité, les Saoudiens auraient mis de côté un projet de rachat. Explications…

L’OM a enlevé un énorme poids de ses épaules. Annoncé sur le départ suite à celui d’Andoni Zubizarreta au poste de directeur sportif, André Villas-Boas sera bel et bien l’entraîneur du club la saison prochaine. Passé cette étape importante, l'OM doit également se pencher sur une possible passation de pouvoirs entre Frank McCourt et Al-Walid ben Talal, grosse fortune saoudienne, ou de l'arrivée d'un homme d'affaires tout droit venue d'Azerbaïdjan. Pourtant, le propriétaire olympien n'aurait pas reçu d'offre afin de faire place nette à la tête de l'Olympique de Marseille.

Les Saoudiens auraient refusé un projet impliquant les supporters

À en croire Thierry Cros, un projet aurait vu le jour secrètement en Italie, le tout il y a trois ans. Ce processus prévoyait qu’un repreneur puisse racheter un club avant de le céder plus tard aux supporters, dans le cadre de l’actionnariat populaire. Une idée présentée aux Saoudiens ces dernières semaines selon le journaliste, via son compte Twitter ce vendredi. Une solution qui n’aurait pas convaincu ces investisseurs. Il faudra donc trouver un autre moyen pour les persuader de reprendre l’OM.