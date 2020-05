Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur du Barça qui pourrait contrarier les plans d’Eyraud

Publié le 30 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Alors qu’une vente de Bouna Sarr pourrait permettre à l’OM d’encaisser un joli chèque, cette vente pourrait finalement rencontrer certains obstacles. Explications.

Cet été, Jacques-Henri Eyraud aurait prévu de vendre pour 60M€ afin de réduire le déficit de l’OM. La question est alors de savoir qui sera vendu pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. Certains joueurs sont plus courtisés que d’autres et pourraient ainsi permettre au club phocéen de gagner rapidement et facilement de l’argent. C’est notamment le cas de Bouna Sarr. Repositionné au poste d’arrière droit, le protégé d’André Villas-Boas a convaincu avec des prestations intéressantes. Et cela n’aurait pas échappé à certains. Ces dernières semaines, il a ainsi été question d’un vif intérêt du FC Séville. A moins que Monchi n’opte pour quelqu’un d’autre au poste d’arrière droit.

Wagué à défaut de Sarr ?