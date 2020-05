Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un profil se détache pour l'après-Zubizarreta !

Publié le 30 mai 2020 à 4h00 par A.M.

En quête de son nouveau head of football, Jacques-Henri Eyraud semble avancer de manière concrète sur le profil d'Olivier Pickeu. Explications.

« Ce manager se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés ». Il y a quelques jours, Jacques-Henri Eyraud dévoilait le portrait-robot du futur head of football recherché par l'Olympique de Marseille afin de remplacer Andoni Zubizarreta. Un profil se confirme sérieusement, à savoir celui d'Olivier Pickeu, comme le révélait Le Courrier de l'Ouest , libre depuis son licenciement d'Angers pour fautes graves.

Pickeu, la priorité d'Eyraud