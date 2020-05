Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel aurait vraiment réalisé un très joli coup !

Publié le 30 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que l'ASSE a bouclé l'arrivée de Jean-Philippe Krasso, Xavier Collin, entraîneur d’Épinal, présente son ancien attaquant et assure que les Verts ont fait un très joli coup.

C'est officiel depuis jeudi, Jean-Philippe Krasso s'est engagé avec l'AS Saint-Etienne jusqu'en juin 2023. Il arrive libre en provenance d’Épinal, club avec lequel il s'était imposé comme la révélation de la Coupe de France avec huit réalisations à la clé. Juste après la signature de son nouvel attaquant, Claude Puel n'avait pas caché sa satisfaction : « Il a des qualités de base qu'il doit bonifier. Il a une bonne première touche de balle, sait garder le ballon et prendre la profondeur. Une nouvelle opportunité de se relancer au plus haut niveau s'offre à lui. Il a tous les atouts pour la saisir. » Et Xavier Collin, entraîneur d’Épinal, confirme que Jean-Philippe Krasso est un joueur très talentueux.

Krasso, le joli coup de l'ASSE