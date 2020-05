Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce dans le dossier Werner !

Publié le 29 mai 2020 à 21h00 par La rédaction

Alors que l’Inter Milan aurait coché le nom de Timo Werner en cas de départ de Lautaro Martinez au FC Barcelone, le club nerazzurri n'est finalement pas intéressé par le profil de l'attaquant de Leipzig.

Parmi les pistes étudiées par l’Inter pour renforcer son secteur offensif surtout en cas de départ de Lautaro Martinez figure celle menant à Timo Werner. Le club nerazzurro suivrait depuis un bon moment le buteur du Red Bull Leipzig qui serait également dans le viseur du FC Barcelone et de Liverpool. Aujourd’hui, via le témoignage d'un dirigeant haut placé de l'Inter, on apprend que le club milanais ne serait plus dans la course à la signature de Timo Werner.

Timo Werner ne devrait pas venir