Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle fermeté de l’Inter pour Lautaro Martinez se confirme

Publié le 29 mai 2020 à 12h00 par T.M.

Les déclarations du directeur sportif de l’Inter Milan Piero Ausilio démontre la nouvelle fermeté du club italien sur le dossier Lautaro Martinez. Il y a une explication à cela...

Il y a quelques heures, le10sport.com avait analysé que la vente définitive de Mauro Icardi au PSG, en passe de se finaliser moyennant 60 millions d’euros, constituait une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone dans le dossier Lautaro Martinez, car elle renforçait très clairement la position de l’Inter Milan.

La direction de l’Inter ferme la porte