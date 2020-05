Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une dépense colossale se profile pour cet été !

Publié le 29 mai 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il semblait se rapprocher d’un transfert au FC Barcelone, Lautaro Martinez ne sera pas cédé si facilement par l’Inter Milan.

Annoncé comme étant la grande priorité du FC Barcelone pour venir succéder à Luis Suarez, Lautaro Martinez semblait faire l’accord entre le club catalan et l’Inter Milan sur la base d’un transfert à hauteur de 90M€ + un joueur inclus dans l’opération. Mais dans un entretien accordé à Skysport jeudi, le directeur sportif milanais Piero Ausilio a annoncé que Lautaro Martinez ne serait vendu que si un club versait le montant de sa clause libératoire, qui est de 111M€.

« Il n’y a qu’un seul moyen : payer sa clause »